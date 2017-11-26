В Одессе требовали отставки прокурора и главы полиции области

В Одессе у здания областной прокуратуры устроили акцию, участники которой требуют отставки прокурора Одесской области Олега Жученко и главы Нацполиции Одесской области Дмитрия Головина, а также закрытия уголовных производств в отношении участников акции против застройки Летнего театра в Городском саду.

Как сообщает "Радио Свобода", в частности, речь идет о Сергее Стерненко, Демьяне Гануле и Игоре Резуне.

Участие в акции принимают около 100 человек.

Листовками с фото задержанных активистов и надписью "Они спасли Летний театр. Зато власть бросила их за решетку" протестующие обклеили подогнанный к зданию прокуратуры трейлер, окна и стены здания. Также они привезли металлические бочки и дрова и развели костер.

все фото - "радио свобода"

Как известно, 18 ноября в Городском саду в Одессе между активистами и полицией произошли столкновения, во время которых главе Нацполиции региона разбили голову. В результате инцидента за медицинской помощью обратились 20 правоохранителей.

По обвинению "в массовых беспорядках" двух активистов арестовали на 60 суток Сергея Стерненко - с правом на внесение залога в 600 тыс. гривен, Демьяна Ганула - без права на залог.

Судебное заседание по делу Игоря Резуна, который также обвиняется по ст. 294 УК об организации массовых беспорядков, должно состояться 27 ноября.

О готовности внести за Стерненко залог в сумме 600 тыс. гривен заявил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.