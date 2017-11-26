Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе требовали отставки прокурора и главы полиции области

Воскресенье, 26 ноября 2017, 19:53

В Одессе у здания областной прокуратуры устроили акцию, участники которой требуют отставки прокурора Одесской области Олега Жученко и главы Нацполиции Одесской области Дмитрия Головина, а также закрытия уголовных производств в отношении участников акции против застройки Летнего театра в Городском саду.

Как сообщает "Радио Свобода", в частности, речь идет о Сергее Стерненко, Демьяне Гануле и Игоре Резуне. 

Участие в акции принимают около 100 человек.

Листовками с фото задержанных активистов и надписью "Они спасли Летний театр. Зато власть бросила их за решетку" протестующие обклеили подогнанный  к зданию прокуратуры трейлер, окна и стены здания. Также они привезли металлические бочки и дрова и развели костер.

 
 
все фото - "радио свобода"

Как известно, 18 ноября в Городском саду в Одессе между активистами и полицией произошли столкновения, во время которых главе Нацполиции региона разбили голову. В результате инцидента за медицинской помощью обратились 20 правоохранителей.

По обвинению "в массовых беспорядках" двух активистов арестовали на 60 суток Сергея Стерненко - с правом на внесение залога в 600  тыс. гривен, Демьяна Ганула - без права на залог.

Судебное заседание по делу Игоря Резуна, который также обвиняется по ст. 294 УК об организации массовых беспорядков, должно состояться 27 ноября.

О готовности внести за Стерненко залог в сумме 600 тыс. гривен заявил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

Темы: Одессаполицияпрокуратураакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Одесса
В Одессе прогремели мощные взрывы – СМИ
НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн
Одессу могут защитить дополнительные системы SAMP/T или Patriot – Зеленский
Последние новости
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:04
МОН обнародовал рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи: что она предполагает
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
Все новости...
Реклама: