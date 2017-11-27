НАПК вынесло предписания Кубиву, Петренко, Крищенко и еще 12 чиновникам

Нацагентство по предупреждению коррупции внесло предписания 15 высокопоставленным чиновникам о нарушении требований закона относительно этического поведения, конфликта интересов и других нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Среди нарушителей первый вице-премьер Степан Кубив, министр юстиции Павел Петренко, министр инфраструктуры Владимир Омелян, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр культуры Евгений Нищук, и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан.

А также председатель Нацполиции Сергей Князев, председатель Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина, председатель Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев, председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, председатель Госслужбы экспортного контроля Игорь Савула.

Кроме того, нарушения обнаружили у главы Госагентства автомобильных дорог Славомира Новака, городского головы Сум Александра Лысенко, председателя Терновского райсовета Кривого Рога Виталия Солода, председателя Коротичанского поселкового совета Харьковской области Юрия Олейника и председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка.

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Какие именно нарушения обнаружили в вышеупомянутых чиновников, не сообщается, указывается только, что предписания были вынесены после плановых и внеплановых проверок.

Как известно, НАПК не нашло нарушений во время проверки декларации президента Петра Порошенко.

Ранее руководитель департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина обвиняла Корчак в фальсификации проверок и сговоре с "куратором" из Администрации президента.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась – Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку.

Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение.

В АП отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

НАПК направило в суд исковое заявление с требованием опровержения информации о возможных фальсификациях проверок деклараций, но суд вернул его назад.

22 ноября голова НАПК Наталья Корчак рассказала, почему не находит нарушений в декларациях топ-чиновников.

24 ноября НАПК отрапортовало о результатах своей работы.

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