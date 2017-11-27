МИД отреагировал на новый произвол московского суда в отношении Сущенко

Как известно, в понедельник Московский городской суд продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко ещё на два месяца – до 13 января 2018 года.

30 сентября 2016 года ФСБ РФ задержала в Москве корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну".

Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено по статье "шпионаж". 25 сентября 2017 года Московский городской суд продлил срок ареста Сущенко до 30 ноября.

21 октября Фейгин сообщил, что следствие по делу Сущенко завершено. "Мы ознакомились с двумя томами из десяти. По версии ФСБ, Роман собирал информацию о вторжении российских войск в Украину", – сказал адвокат.