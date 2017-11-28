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Украина передала генсеку ООН официальное письмо по делу Сущенко

Вторник, 28 ноября 2017, 02:07
Украина передала генсеку ООН официальное письмо по делу Сущенко

Постоянное представительство Украины при ООН передало генеральному секретарю письмо-протест от МИД по делу журналиста Романа Сущенко.

Об этом заявил председатель Украинской миссии в ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ.

В письме выражается протест относительно продления срока лишения свободы в РФ Сущенко.

"Буду благодарен за Вашу помощь в распространении этого письма в качестве документа Генеральной Ассамблеи, а также документа Совета Безопасности", - говорится в обращении Ельченко.

"Суд в очередной раз отказал защите в изменении меры пресечения в отношении Романа Сущенко на другой, несвязанный с содержанием под стражей, что свидетельствует о давлении на него и предвзятости российских судебных органов", - отмечается в письме.

Как известно, 30 сентября 2016 года ФСБ РФ задержала в Москве корреспондента Укринформа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну".

Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено по статье "шпионаж". 25 сентября 2017 года Московский городской суд продлил срок ареста Сущенко до 30 ноября.

21 октября адовакт Марк Фейгин сообщил, что следствие по делу Сущенко завершено.

27 ноября Фейгин заявил, что "Сущенку "шьют" 20 лет, если он не признает вину".

Темы: СущенкоУкраинаРосcияООН
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