Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ просит украинцев быть толерантными к переселенцам

Вторник, 28 ноября 2017, 13:16

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг призывает к толерантности и предоставлении необходимой помощи внутренне перемещенным лицам.

Об этом он заявил во время пресс-конференции во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы призываем к толерантности и предоставления им необходимой помощи, на которую они имеют право. Они переживают такие проблемы, как доступ к их жилью", - сказал Хуг.

По его словам, "переселенцы являются ресурсом" для решения конфликта на Донбассе.

"Мы должны также обеспечить предоставление тех пенсий и тех выплат, на которые эти внутренне перемещенные лица имеют право. Социальное единство и примирение… Временно перемещенные лица и общины, которые предоставили им возможность жить у себя, могут дать возможность выхода их этого конфликта", - добавил Хуг.

Ранее сообщалось, что в Украине за 1,5 месяца количество переселенцев выросло на 4 тысячи человек.

Как известно, по состоянию на 15 августа в Украине было зарегистрировано 1 миллион 589 тысяч 14 переселенцев.

Темы: ОБСЕпереселенцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
13:32
Лавров обвинил Запад в "ядерных угрозах"
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
Все новости...
Реклама: