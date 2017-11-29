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Совбез ООН собирается на экстренное заседание из-за новой ракеты КНДР

Среда, 29 ноября 2017, 11:01

США, Япония и Южная Корея созвали экстренное заседание Совета безопасности Организации объединенных наций из-за последнего запуска баллистической ракеты Северной Кореей.

Об этом сообщает в Twitter американская миссия в ООН.

"Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли и его коллеги из Японии и Южной Кореи выступили с требованием провести внеочередное заседание Совета безопасности ООН, которое состоится в открытой палате, в ответ на последнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей", - говорится в сообщении.

По информации миссии, Совбез встретится в среду около 23:30 по киевскому времени.

Как сообщалось, 28 ноября Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты. Запуск состоялся в восточном направлении с полигона в провинции Пхенан-Намдо.

В ответ на северокорейские испытания вооруженные силы Южной Кореи провели ракетные учения вблизи границы с КНДР.

КНДР неоднокартно грозила запустить ракеты в направлении территории США.

В ответ на эти и другие угрозы президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к любому сценарию развития событий.

Украинская правда
Темы: КНДРООНСеверная Корея
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