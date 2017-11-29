Ставленник Гройсмана возглавил департамент зданий "Укрзализныци" – СМИ

Директором департамента зданий и сооружений ОАО "Укрзализныци" назначен Виктор Слободянюк.



Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на источник.



Слободянюк 27 ноября подал декларацию в качестве кандидата на директора департамента "Укрзализныци".



До этого он с конца мая руководил ГП "Одесский морской торговый порт", куда пришел работать в прошлом году в команде Игоря Ткачука.



В Верховной Раде VII созыва (2012-2014 гг.) Слободянюк был помощником брата Ткачука – винницкого автоперевозчика Геннадия Ткачука, который тогда входил во фракцию "УДАР" (сейчас – "БПП").



Игорь Ткачук в 2014-2016 годах возглавлял ГП "Укрпочта", куда был назначен благодаря влиянию Владимира Гройсмана. После отставки Ткачука с почты Слободянюк пытался занять его место, однако проиграл конкурс, и они вместе перебрались в Одессу.



Сейчас Ткачук возглавляет Одесский филиал государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".



Слободянюк же является совладельцем ООО "Кэш экспресс", где его партнершей является винничанка Ярослава Бондарчук.



В декларацию Слободянюк внес информацию о матери – Наталье Слободянюк, которая в прошлом году получила от предпринимательской деятельности 1,20 млн грн. На нее записана квартира в Виннице.



Сам Слободянюк арендует квартиры в Одессе и Киеве. Он также отметил, что хранит наличными миллион гривен и 20 тысяч евро.



В начале года правительство Гройсмана переподчинило себе "Укрзализныцю" от Министерства инфраструктуры.



В августе Войцех Балчун подал в отставку с должности главы "Укрзализныци". Его обязанности исполняет первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов.



Издание отмечает, что в данное время "Укрзализныця" имеет несколько центров влияния, которые расставили своих представителей контролировать деятельность предприятия.