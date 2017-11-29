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КГБ Беларуси подтвердил задержание еще одного украинца

Среда, 29 ноября 2017, 13:52
КГБ Беларуси подтвердил задержание еще одного украинца

В комитете государственной безопасности Беларуси заявили, что задержали  председателя правления ПАО "Завод утяжелителей" при даче взятки в 2800 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба КГБ Беларуси.

"В рамках борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями с поличным при получении взятки в размере 2800 долларов США от председателя правления ПАО "Завод утяжелителей" (Украина) гражданина Украины Скибы А.С. задержан главный металлург ОАО "Минский тракторный завод" Карась А.Н. В качестве посредника при получении взятки выступал сын задержанного Карась А.А", - сказано в заявлении.

Также сообщается, что в отношении Скибы возбуждено уголовное дело  по ч. 2 ст. 431 ("дача взятки") УК Республики Беларусь.

"Все фигуранты коррупционных схем задержаны. В отношении них применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает КГБ.

Там добавили, что для дальнейшего производства уголовные дела переданы в Следственный комитет Беларуси.

Ранее сообщалось, что 20 ноября белорусские спецслужбы задержали руководителя предприятия ПАО "Завод утяжелителей" Александра Скибу.  

Посольство Украины в Беларуси обратилось нотой в МИД Беларуси в связи с информацией о задержании гражданина Украины, который находился в стране с деловой целью.

Как известно, 17 ноября правоохранители Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

В КГБ Беларуси утверждают, что украинский журналист собирал информацию о военных объектах России в республике.

Украинская правда
Темы: УкраинаБеларусь
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