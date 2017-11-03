К закону о деоккупации подали более полутысячи правок – комитет

Народные депутаты подали 653 поправки к президентскому законопроекту о реинтеграции Донбасса №7163.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на секретаря комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Ивана Винника.

"Было подано 653 поправки", - сказал он.

Винник, который входит во фракцию БПП, отметил, что большинство поправок подали депутаты из фракций "Батькивщина" и "Самопомич".

"Самопомич" и "Батькивщина", особенно "Самопомич", своими поправками внесли свои проекты законов, которые они предлагали комитету до этого", - рассказал Винник.

По его словам, это делается для того, чтобы максимально затянуть процесс рассмотрения и принятия законопроекта во втором чтении.

Винник сообщил, что точной даты заседания комитета, на котором будет утверждена сравнительная таблица ко второму чтению, нет. Ориентировочно комитет намерен собраться 6 ноября, однако все будет зависеть от готовности парламента рассматривать законопроект 7 ноября.

Как известно, 6 октября Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.

По словам спикера Андрея Парубия, в закон уже была внесена одна правка - убрано упоминание о Минских договоренностях. Также, по его словам, ко второму чтению президент Петр Порошенко обещал распространить действие законопроекта и на Крым.

В свою очередь фракция "Батькивщина" 5 октября зарегистрировала в Раде альтернативный документ по Донбассу. В нем уже сразу нет Минских соглашений и упоминается Крым.