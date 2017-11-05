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"Paradise Papers": обнародовали оффшорный компромат на представителей мировой элиты

Воскресенье, 5 ноября 2017, 23:31
Paradise Papers: обнародовали оффшорный компромат на представителей мировой элиты

Обнародованные в воскресенье документы "Paradise Papers" показывают скрытые финансовые операции королевы Великобритании Елизаветы II, крупных компаний и членов кабинета Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Международный консорциум журналистских расследований.

Сообщается, что журналисты проработали 13,4 млн файлов и обнаружили "налоговые лазейки и резонансные деловые контакты высокопоставленных лиц".

В документах отмечается, что около 10 млн фунтов из частных состояний королевы Елизаветы II были инвестированы в оффшоры - часть денег поступила в лизинговую компанию BrightHouse, которую обвиняли в стяжании на бедных.

Также "Paradise Papers" показывают финансовые связи министра торговли США Уилбура Росса с компаниями, которые принадлежат окружению президента РФ Владимира Путина.

Кроме этого, сообщается, что российские государственные компании - ВТБ Банк и "Газпром" - инвестировали в Facebook и Twitter.

The Guardian пишет об уклонении от уплаты налогов таких корпораций, как Nike, Apple, Deutsche Post, Siemens, Allianz и Bayer.

Как известно, весной 2017 года участники Международного консорциума журналистов-расследователей, а также Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали проект "Панама Пейперз", получили доступ к новым документам: новое журналистское расследование назвали "Пэрэдайз Пейперз" или "Документы из райских островов".

В этих документах также фигурирует оффшор президента Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.

Темы: оффшоры
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