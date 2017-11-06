У Порошенко отреагировали на обвинения в уклонении от налогов

Представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко назвала "безосновательными домыслами" материалы журналистского расследования, где глава государства обвиняется в минимизации налогов.

Об этом она заявила в понедельник на заседании согласительного совета парламента.

По ее словам, офшорные компании, о которых идет речь в расследовании, были созданы исключительно для передачи президентом корпорации "Рошен" в "слепой траст".

"Чтобы продать корпорацию Roshen, надо было создать международную холдинговую структуру. Эта структура была настроена на то, чтобы избежать двойного налогообложения, чтобы все налоги полностью были уплачены в Украине, а не за границей", - подчеркнула Луценко.

Она отметила, что такие офшоры были необходимы, иначе, в соответствии с Гаагской конвенции 1985 года, "Рошен" нельзя было передать в доверительное управление группы Rothschild.

"Такие международные условия", - подчеркнула представитель президента.

По ее словам, офшорные компании холдинга при передаче кондитерской корпорации не имели никаких банковских счетов.

"Любые заявления о нарушении валютного законодательства или перечисления любой наличности из Украины при создании этой структуры являются безосновательными домыслами", - отметила Луценко.

Она призвала "очень аккуратно формулировать то, что было услышано и искажено журналистскими расследованиями".

Как известно, в своем исследовании Центр расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и "Слідство-Інфо" пришли к выводу, что целью создания офшора президентом Петром Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес "Рошен" в "слепой траст".

Трастовый договор на передачу управления корпорацией "Рошен" был заключен 14 января 2016 года. Нидерландская компания Roshen Europe B. V. фигурировала в списке из трех оффшоров Порошенко, о которых говорилось в документах "Панамского архива".

В апреле мировые СМИ опубликовали большое расследование, которое раскрывает причастность многих мировых лидеров и известных людей к сокрытию огромных сумм в оффшорных компаниях. Среди них, помимо прочих, оказаллся президент Украины Петр Порошенко.

Претензии к Порошенко заключались в сокрытии факта создания компаний в оффшоре. Действия Порошенко могут противоречить закону, поскольку он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации.

Юристы Порошенко заявили, что доля президента в "Рошен" передана в новую иностранную структуру в рамках заключенного с Rothschild Trust договора о слепом трасте и заверили, что никаких нарушений нет.

Больше о передаче управления "Рошен" читайте в материале "Слепой траст" гаранта, или Куда Порошенко дел Roshen" и "Оффшорный налоговый маневр президента Украины".