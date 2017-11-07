"Воля народа" осталась без Литвина

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил о выходе народного депутата Владимира Литвина из состава группы "Воля народа".



Об этом он сказал на вечернем заседании парламента 7 ноября.



"Согласно поданному заявлению... сообщаю о выходе народного депутата Украины Литвина Владимира Михайловича из состава депутатской группы "Воля народа", – сказал он.

Читайте также: "Организованные Партийные Группы-5 Золотая акция "Воли народа"

Как известно, о своем решении выйти из группы "Воля народа" Литвин заявил 20 октября во время заседания ВР, поскольку "в секретариате возникли проблемы" с его обращением.

Источники УП в "Воля народа" сообщили, что в группе "Воля народа" произошел конфликт, и руководство группы попросило Владимира Литвина уйти.

Сам Литвин заявил, что принял соответствующее решение из-за голосования остальных участников группы за законы по пенсионной реформе.

После выхода Литвина из группы ее количество насчитывает 18 нардепов. Количество человек в группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, которая сформирована в течение первой сессии. На данный момент самые маленькие фракции - 20 человек ("Батькивщина" и "Радикальная партия").

Депутатскую фракцию или группу, состав которой стал меньше минимального количества ее членов, через 15 дней после официального объявления спикер должен распустить.