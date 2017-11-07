Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Воля народа" осталась без Литвина

Вторник, 7 ноября 2017, 15:35

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил о выходе народного депутата Владимира Литвина из состава группы "Воля народа".

Об этом он сказал на вечернем заседании парламента 7 ноября.

"Согласно поданному заявлению... сообщаю о выходе народного депутата Украины Литвина Владимира Михайловича из состава депутатской группы "Воля народа", – сказал он.

Читайте также: "Организованные Партийные Группы-5 Золотая акция "Воли народа"

Как известно, о своем решении выйти из группы "Воля народа" Литвин заявил 20 октября во время заседания ВР, поскольку "в секретариате возникли проблемы" с его обращением.

Источники УП в "Воля народа" сообщили, что в группе "Воля народа" произошел конфликт, и руководство группы попросило Владимира Литвина уйти.

Сам Литвин заявил, что принял соответствующее решение из-за голосования остальных участников группы за законы по пенсионной реформе.

После выхода Литвина из группы ее количество насчитывает 18 нардепов. Количество человек в группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, которая сформирована в течение первой сессии. На данный момент самые маленькие фракции - 20 человек ("Батькивщина" и "Радикальная партия").

Депутатскую фракцию или группу, состав которой стал меньше минимального количества ее членов, через 15 дней после официального объявления спикер должен распустить.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Все новости...
Верховная Рада
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Последние новости
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
Все новости...
Реклама: