На сына Авакова одели браслет

На Александра Авакова одели электронный браслет.



Фото с устройством на ноге он обнародовал на своей странице в Facebook.

Как известно, 31 октября НАБУ проводила обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел.



НАБУ задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им объявлено подозрение.

1 ноября суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

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