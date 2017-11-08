В эфире радиостанций уже должно быть не менее 30% украиноязычных произведений

Норма закона, обязывающая радиостанции транслировать в эфире не менее 30% украиноязычных произведений, вступила в силу.

Закон вступил силу через 4 месяца после опубликования, то есть 8 ноября 2017 года, напоминают "Українські новини".

Он был принят Верховной Радой 16 июня 2016 года, подписан президентом 7 июля и опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" 8 июля.

В частности, документ предусматривает введение нормы, согласно которой доля песен на государственном языке должна составлять в течение первого года с момента вступления в силу закона не менее 25%, в течение второго - 30% и с третьего - 35% от общего времени звучания песен, транслируемых на протяжении суток, а также на протяжении временных промежутков с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00.

Кроме того, при осуществлении радиовещания телерадиоорганизации, транслирующие музыкальные произведения, среди которых песни на официальных языках Евросоюза в соответствии с условиями лицензии составляют не менее 60% общего объема песен, распространенных в течение суток, в том числе не менее 60% от общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00, должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 25%.

Также телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания обязаны обеспечивать в течение первого года не менее 50%, в течение второго - не менее 55%, а начиная с третьего года - не менее 60% суточного объема ведения передач, в том числе информационно-аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке.

За невыполнение нормы предполагается штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Контроль за выполнением радиостанциями данных требований возложен на Национальный комитет по вопросам телевидения и радиовещания.