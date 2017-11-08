Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В эфире радиостанций уже должно быть не менее 30% украиноязычных произведений

Среда, 8 ноября 2017, 07:26

Норма закона, обязывающая радиостанции транслировать в эфире не менее 30% украиноязычных произведений, вступила в силу.

Закон вступил силу через 4 месяца после опубликования, то есть 8 ноября 2017 года, напоминают "Українські новини".

Он был принят Верховной Радой 16 июня 2016 года, подписан президентом 7 июля и опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" 8 июля.

В частности, документ предусматривает введение нормы, согласно которой доля песен на государственном языке должна составлять в течение первого года с момента вступления в силу закона не менее 25%, в течение второго - 30% и с третьего - 35% от общего времени звучания песен, транслируемых на протяжении суток, а также на протяжении временных промежутков с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00.

Кроме того, при осуществлении радиовещания телерадиоорганизации, транслирующие музыкальные произведения, среди которых песни на официальных языках Евросоюза в соответствии с условиями лицензии составляют не менее 60% общего объема песен, распространенных в течение суток, в том числе не менее 60% от общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00, должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 25%.

Также телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания обязаны обеспечивать в течение первого года не менее 50%, в течение второго - не менее 55%, а начиная с третьего года - не менее 60% суточного объема ведения передач, в том числе информационно-аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке.

За невыполнение нормы предполагается штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Контроль за выполнением радиостанциями данных требований возложен на Национальный комитет по вопросам телевидения и радиовещания.

"Украинская правда" в Threads

Темы: языкзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Все новости...
язык
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
Запорожью больше не грозит переименование: комиссия передумала
Последние новости
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
Все новости...
Реклама: