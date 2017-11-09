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Начальник полиции Киева фигурирует в деле о стрельбе в Княжичах - Князев

Четверг, 9 ноября 2017, 21:11

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко фигурирует в уголовном деле о стрельбе в Княжичах в 2016 году, тогда погибли пять правоохранителей.

Об этом рассказал глава Нацполиции Сергей Князев в интервью "Громадському".

"Он руководил полицией в то время, когда происходила эта спецоперация. Его действия или бездействие также является объектом исследования уголовного дела", - сказал Князев, отвечая на вопрос о причастности Крищенко к планированию спецоперации в Княжичах.

Однако глава Нацполиции отказался говорить о результатах служебного расследования относительно Княжичей.

"Служебное расследование носило элементы агентурно оперативной работы с грифом секретно. Я вам скажу, и пойду к прокурору писать явку с повинной за разглашение секретной информации", - пояснил Князев.

Как известно, 30 августа генпрокурор Юрий Луценко назвал 3 подозреваемых в смертельной перестрелке в Княжичах, произошедшей ночью 4 декабря 2016 в селе Княжичи Броварского района.

Тогда, в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей: двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских - разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД.

Темы: полицияКнязев Сергей
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