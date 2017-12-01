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Манафорт договорился об освобождении под залог

Пятница, 1 декабря 2017, 02:10

Бывший политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт договорился об освобождении под залог в размере 11,65 миллиона долларов.

Об этом заявил  адвокат Манафорта Кевин Даунинг, пишет Reuters.

Таким образом Манафорт будет освобожден из-под домашнего ареста и электронной слежки.

Манафорт, который находится под арестом в своем доме в Вирджинии, согласился лишиться четырех объектов недвижимости на сумму около $11,65 млн., если нарушит условия освобождения под залог, говорится в документе суда.

По словам адвоката, соглашение о залоге было достигнуто при участии специального советника ФБР Роберта Мюллера.

Манафорт согласился не выезжать за границу, сдал свои паспорта и ограничил свои передвижения лишь Флоридой, Виргинией, Нью-Йорком и Вашингтоном.

Даунинг назвал $ 11,65 млн. "значительной частью" активов Манафорта.

"Проще говоря, семья Манафорта столкнется с серьезными экономическими последствиями, если он не появится, как оговорено".

Напомним, бывшему руководителю президентской кампании Дональда Трампа Полу Манафорту и его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам.

Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании вмешательства РФ в президентские выборы в США в прошлом году.

В августе 2016 Манафорт ушел с поста руководителя предвыборной кампании Трампа. Это произошло, в частности, после того, как украинские правоохранители подтвердили наличие его фамилии в документах, которые, как предполагается, описывают многомиллионные нелегальные выплаты, которые в 2007-2012 годах осуществляла Партия регионов.

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Темы: Пол МанафортСША
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