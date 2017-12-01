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Луценко похвастался завершением следствия по делам Януковича

Пятница, 1 декабря 2017, 10:09

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие по ключевым делам Майдана и преступной группировки экс-президента Виктора Януковича завершено.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Следствие по ключевым делам Майдана и по опу Януковича закончено", - написал Луценко.

По его словам,  в бюджет возвращено 53 миллиарда гривен и 80 тысяч гектаров земли.

"Задержаны 9100 коррупционеров, 2800 - в судах, 815 - получили приговор", - добавил генпрокурор.

 

Как известно, 18 февраля 2014 протесты на Майдане Независимости в Киеве против действий команды Януковича достигли апогея, тогда силовики подавили "мирное наступление" в Верховную Раду. В ночь на 19 февраля палаточный городок протестующих в очередной раз штурмовали, а утром 20 февраля на Институтской расстреляли десятки людей.

Ранее Генпрокуратура Украины перечислила уголовные производства в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Так, экс-президенту сообщено о подозрении в уголовном производстве относительно невыполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" условий приватизации, незаконного выделения из госбюджета Украины 220 млн грн и приватизации 92,7906% государственного пакета акций ОАО "Укртелеком" по заниженной стоимости.

Также Виктору Януковичу, Александру Януковичу, Евгению Ставицкому и Павлу Литовченко сообщено о подозрении в уголовном производстве по факту завладения государственным имуществом - урочищем "Межигорье" стоимостью 540 млн грн.

Кроме того, Януковичу и еще трем лицам сообщено о подозрении в уголовном производстве по факту незаконного завладения земельным участком лесного фонда общей площадью 17,5 га на территории Сухолуцького сельского совета Вышгородского района Киевской области.

Вместе с тем, Януковичу, Юрию Захарченко и другим лицам сообщено о подозрении в уголовном производстве по факту незаконного лишения свободы А. Драбинко и смещение с должности Митрополита Владимира.

В Генпрокуратуре в мае этого года сообщили, что одновременно Департаментом специальных расследований проводится досудебное расследование в отношении Януковича по уголовным производствах:

- по подозрению Януковича в организации фальсификации результатов голосования в Верховной Раде Украины 16 января 2014 за принятие "диктаторских" законов.

- по подозрению Януковича в получении в период ноября 2011 года - январе 2012 под видом авторского вознаграждения, замаскированной в форму "издательского договора", неправомерной выгоды в сумме 26,6 млн грн от ООО "Типография" Новый мир ".

Кроме того, в Генпрокуратуре сообщили, что 14 марта 2017 передали в суд обвинительный акт в уголовном производстве по Януковича, который обвиняется в государственной измене.

Украинская правда
Темы: ГенпрокуратураЛуценкоЯнукович
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