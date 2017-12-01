Испания взялась за рассмотрение экстрадиции Онищенко – САП

Испания начала рассмотрение экстрадиции народного депутата-беглеца Александра Онищенко.

Об этом говорится в сообщении посольства Испании, которое представили во время заседания Соломенского суда прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает "Громадське".

Отмечается, что испанский суд 13 ноября принял решение, которым обязал Онищенко являться в суд раз в месяц.

"По решению суда Испании, к нему применено условное освобождение, то есть, мера пресечения. Теперь первого числа каждого месяца он обязан являться в суд Испании, который рассматривает экстрадицию", - сказал журналистам прокурор Андрей Перов.

По словам прокурора, в случае, если Онищенко не появится в испанском суде, то это может быть основанием для объявления его в розыск в странах Европы.

В то же время, издание отмечает, что защита нардепа в суде пыталась обжаловать письмо Генеральной прокуратуры, которым еще в декабря 2016 года следователи просили Испанию об экстрадиции Онищенко.

Как известно, Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

По данным следствия, Онищенко с подельниками продавали газ госпредприятия с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству убытков на сумму свыше 1,613 млрд гривен.

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Александра Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Нардеп-беглец находится в национальном розыске, а Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс относительно нардепа-беглеца Александра Онищенко.

Сам Онищенко говорил, что процедура заочного осуждения в его отношении невозможна.

В ноябре этого года Онищенко заявил, что суд Испании отказал Украине в его аресте и экстрадиции.