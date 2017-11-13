Испания отказала Украине в экстрадиции Онищенко

Суд Испании отказал Украине в аресте и экстрадиции народного депутата-беглеца Александра Онищенко.

Об этом Онищенко сообщил после судебного заседания корреспонденту УП.

"Суд выслушал позицию стороны обвинения, спросил, согласен ли я на добровольную экстрадицию, я ответил, что нет, и что мое дело является политическим преследованием. Суд счёл наши аргументы достаточно убедительными, чтобы не применять ко мне арест", - сказал Онищенко.

Онищенко держит в руке решение суда

При этом он отказался показать "Украинской правде" само решение суда.

Позже Онищенко все же показал документ, но не разрешил его публиковать.

По его словам, заседание длилось 1,5 часа в суде Мадрида Audiencia Nacionale.

Как сообщил источник "Украинской правды" в НАБУ, официальный ответ от компетентных органов Испании в НАБУ не поступал.

Как известно, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

По данным следствия, Онищенко с подельниками продавали газ госпредприятия с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству убытков на сумму свыше 1,613 млрд гривен.

Руководителями преступной группировки помимо самого депутата считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

Сам Онищенко отрицает все обвинения в свой адрес.

Нардеп-беглец находится в национальном розыске, а Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс по нардепу-беглецу Александра Онищенко.

Сам Онищенко говорил, что процедура заочного осуждения к нему невозможна.

8 ноября в НАБУ заявили, что арестованные в "Ощадбанке" деньги, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, исчезли.

Из-за этого бюро зарегистрировало уголовное производство.

Позже заместитель генпрокурора Евгений Енин опроверг исчезновение 156,8 миллионов долларов с арестованных счетов компании Quickpace Limited.

Сам беглый нардеп утверждает, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited.

В ноябре СМИ со ссылкой на бургомистра немецкого поселка Герцлаке сообщали, что еще несколько месяцев назад Онищенко принес в управу документы на получение немецкого гражданства.

Онищенко на это ответил, что планирует получить в Германии рабочую визу, а не гражданство.

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