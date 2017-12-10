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Во Львове около 50 тыс. человек остались без воды

Воскресенье, 10 декабря 2017, 12:58

Во Львове около 50 тыс. жителей Лычаковского района остались без водоснабжения в результате аварии на магистральном водопроводе.

Об этом сообщили в горсовете Львова со ссылкой на ЛГКП "Львовводоканал".

Авария произошла ночью на магистральном водопроводе "Плугов-Винники", подача воды приостановлена до момента завершения ремонтных работ. Восстановить водоснабжение планируют до конца дня 10 декабря.

Как сообщили  в департаменте жилищно-коммунального хозяйства горсовета, днем ​​на улицах Лычаковского района будут работать водовозы, которые обеспечат население питьевой и технической водой.

Водовозы будут находиться по адресам: ул. Медовой Пещеры - Пасечная, ул. Дж. Вашингтона - Шафарика, ул.Довбуша - Кривоноса, ул.Мучная - Крипьякевича, ул.Чехова - Грицая, ул.Лычаковская - Голынского. 

 

Как известно, 10 декабря в связи с ухудшением погодных условий без света остались 84 населенных пункта во Львовской и Закарпатской областях.

Украинская правда 

Темы: Львовавария
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