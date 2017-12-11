Пункт пропуска "Станица Луганская" возобновил работу – пограничники

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" возобновил работу.



Об этом сообщает утром 11 декабря Государственная пограничная служба Украины.



"С сегодняшнего дня КПВВ "Станица Луганская" возобновил свою работу и работает в штатном режиме", – сказано в сообщении.



Пограничники констатируют, что пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе АТО остается интенсивным. За 10 декабря оформили 24 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств.



Как известно, 9 декабря КПВВ "Станица Луганская" временно прекратил пропуск граждан. По данным представителей ОРЛО, они ремонтировали деревянный настил моста со своей стороны.