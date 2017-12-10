Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики сказали, когда откроют КПВВ "Станица Луганская"

Воскресенье, 10 декабря 2017, 13:54

Работа КПВВ "Станица Луганская" после ремонта со стороны неподконтрольной территории возобновится 11 декабря.

Об этом заявила представитель ОРЛО Ольга Кобцева,  пишет онлайн-ресурс боевиков "ЛИЦ".

По ее словам, ОРЛО выполнила ремонт деревянного настила моста со своей стороны.

Ранее наблюдатели ОБСЕ неоднократно заявляли, что деревянный мост в Станице Луганской в ​​плохом состоянии и опасен для пешеходов.

Как известно, 9 декабря КПВВ "Станица Луганская" временно прекратил пропуск граждан для проведения ремонта мостового перехода, расположенного в направлении неподконтрольной территории.

Планируется, что контрольный пункт возобновит свою работу 11 декабря.

Ранее в Луганской облВГА сообщали, что 9 и 10 декабря "Золотое" будет работать в тестовом режиме, однако позже заявили, что КПВВ работает только с украинской стороны - боевики не открыли контрольный пункт для пропуска граждан на период прекращения работы КПВВ "Станица Луганская".

Темы: ЛНРДонбассОБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

Все новости...
ЛНР
Чтобы пожать руку Путину, главарь "ЛНР" неделю просидел на карантине в Москве – СМИ
Боевик "ЛНР" возглавляет завод в Днепре и подписывает контракты с ГП – Bihus.Info
Не HIMARS, а С-300: Генштаб опроверг клевету оккупантов о жертвах в Новопскове
Последние новости
15:15
В МИД Польши против склонения Украины к уступкам Кремлю: "Карманных Чемберленов" хватает
15:08
С конца января в некоторых школах Киевщины будут дежурить офицеры безопасности – полиция
15:07
Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
Все новости...
Реклама: