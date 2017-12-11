Омелян увидел преимущества от российских поездов в объезд

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что курсирование российских поездов в обход Украины не будет иметь для нее никаких негативных последствий, и даже пойдет на пользу.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я такой шаг абсолютно приветствую. Пусть себе ездят где угодно, кроме Украины", - сказал Омелян.

По словам министра, Украина от этого никак не пострадает, ей будет даже лучше.

"Никаких последствий нет. Наоборот, снижается риск любых террористических актов", - отметил он.

Омелян сообщил, что Украина, со своей стороны, изучает вопросы прекращения пассажирских железнодорожных перевозок с Россией.

"Я думаю, что в этом году мы поставим точку в этой дискуссии и еще раз пересмотрим целесообразности сохранения железнодорожного сообщения с РФ, и я считаю, что туда поезда не должны идти", - сказал он.

Как известно, ОАО "Российские железные дороги" перевело все поезда южного направления на движение по новой железнодорожной линии Журавка - Миллерово в обход Украины.

По словам министра транспорта России Максима Соколова, речь идет о 62 парах пассажирских поездов и 30 парах грузовых поездов.

До этого российские поезда южного направления, в том числе Москва - Адлер, должны были проезжать участок в Луганской области и дважды пересекать государственную границу.

Евгений Кизилов, УП