Суд не отпустил бойца "Донбасса" Новикова под домашний арест – Соболев

Апелляционный суд Донецкой области в Мариуполе отказался отпустить под домашний арест или отдать на поруки бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова.



Об этом сообщает народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев 11 декабря в Facebook.



"Судьи апелляционного суда Донецкой области Ирина Свиягина, Татьяна Топчий и Виктория Куракова отказались отдать нам на поруки или хотя бы перевести под домашний арест добровольца батальона "Донбасс" Александра Новикова (позывной "Хаммер")", – пишет нардеп.

Как известно, 24 ноября общественная организация "Рух визволення" заявила о похищении активиста, ветерана батальона "Донбасс" Александра Новикова.

Его назвали "одним из организаторов лагеря пикетирование Верховной Рады за принятие антикоррупционных законов под Верховной Радой".



По словам нардепа от "Самопомочи" Егора Соболева, похищением Новикова занимались две группы спецназовцев из Мариуполя и Киева.

Министерство внутренних дел заявило, что Новикова задержали по делу о похищении другого бойца батальона Александра Калашника в 2014 году.

26 ноября Октябрьский суд Мариуполя избрал для Новикова меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога.