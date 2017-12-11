Адвокаты Саакашвили обжаловали арест его соратника
Понедельник, 11 декабря 2017, 20:40
Адвокаты Саакашвили обжаловали арест его соратника Севериона Дангадзе.
Об этом рассказал журналистам адвокат Руслан Чернолуцкий.
"Сегодня мы подали апелляционную жалобу", - сказал он.
Чернолуцкий заявил, что уверен, что после освобождения Саакашвили Апелляционный суд примет такое же решение и по Дангадзе.
Как известно, 4 декабря задержали руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.
Ему объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки и задержали на 60 суток без права залога.