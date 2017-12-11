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Адвокаты Саакашвили обжаловали арест его соратника

Понедельник, 11 декабря 2017, 20:40

Адвокаты Саакашвили обжаловали арест его соратника Севериона Дангадзе.

Об этом рассказал журналистам адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Сегодня мы подали апелляционную жалобу", - сказал он.

Чернолуцкий заявил, что уверен, что после освобождения Саакашвили Апелляционный суд примет такое же решение и по Дангадзе.

Как известно, 4 декабря задержали руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.

Ему объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки и задержали на 60 суток без права залога.

Темы: судСаакашвили
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