Адвокаты Саакашвили обжаловали арест его соратника Севериона Дангадзе.

Об этом рассказал журналистам адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Сегодня мы подали апелляционную жалобу", - сказал он.

Чернолуцкий заявил, что уверен, что после освобождения Саакашвили Апелляционный суд примет такое же решение и по Дангадзе.

Как известно, 4 декабря задержали руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.

Ему объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки и задержали на 60 суток без права залога.