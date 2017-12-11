Саакашвили считает свой арест "подарком" Путину от Банковой
Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что украинская власть его арестом сделала "подарок" президенту России Владимиру Путину.
Об этом он сказал во время выступления в Печерском районном суде Киева.
"Это и есть реальная работа на врага. Это прямой подарок Путину и кто-то на Банковой решил сделать ему такой подарок", - отметил Саакашвили.
Реагируя на обвинения, что якобы Саакашвили сотрудничает с российской стороной, он заявил:
"Путин и Порошенко почему-то очень похожи. Но если я ФСБшник, надо это доказать в суде и выменять меня на украинских разведчиков. Путин готов всех украинцев на меня поменять. Неужели мы не понимаем, чей заказ сейчас выполняется? Саакашвили в Киеве в тюрьме? Все, кто в этом принимают участие и являются агентами ФСБ".
Саакашвили также высмеял заявление генпрокурора Юрия Луценко, что он с бизнесменом Сергеем Курченко "пытался устроить государственный переворот" в Украине за 210 тысяч долларов.
"210 тысяч долларов стоит госпереворот в Украине? Вы такое слышали? Это творчество Луценко. Давайте собирать?", - спросил политик.
Он добавил, что его не впервые обвиняют в госперевороте. Первое обвинение было при советской власти, поэтому, по его словам, украинская власть сейчас вернулась к "совку".
Саакашвили добавил, что не боится, что кто-то из российских агентов может его убить, но отметил, что поскольку "СБУ за ним все равно следит", может предоставить ему охрану, или закрыть в изоляторе, где он точно "будет в безопасности".
"Они говорят, что меня могут убить? Так может СБУ мне выделит охрану? Все равно за мной следят уже полтора года. Вы не вправе ограничивать мою свободу, потому что кому-то там что-то показалось! ", - заявил он.
Саакашвили также добавил, что готов к любому решению суда, так как "в жизни надо попробовать все".
Как известно, 11 декабря в Печерском райсуде началось заседание по избранию меры пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеила Саакашвили.
Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.
Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".
Генпрокуратура утверждает, что Михэил Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.
По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали. В связи с арестом Саакашвили объявил голодовку.
Прокуратура сообщила, что будет просить суд избрать меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" в виде домашнего ареста.
Утром 11 декабря Саакашвили привезли в Печерский райсуд Киева.
В суде прокурор заявил о необходимости круглосуточного домашнего ареста Саакашвили, поскольку есть риск, что лидера "Руха новых сил" могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.
По состоянию на 9:15 под судом начали собираться активисты.
Здание суда окружили около 300 правоохранителей и нацгвардийцев.
Как известно, 4 декабря задержали руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.
Ему объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки и задержали на 60 суток без права залога.
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