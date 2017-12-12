В ГПУ уже не видят состава преступления в деле Довгого – источники

Генеральная прокуратура изменила позицию по делу народного депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого и теперь не видит состава преступления.

Об этом "Украинской правде" сообщили информированные собеседники в прокуратуре.

ГПУ сообщила антикоррупционную прокуратуру письмом за подписью заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, что в деле Довгого "нет состава преступления". На этом письме есть и резолюция самого генпрокурора Юрия Луценко.

По данным УП, САП направила Генпрокуратуре проект окончательного подозрения, на что получила описанный выше ответ.

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Как известно 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблатта и Максима Полякова.



Среди них дела Лозового и Довгого были инициированы именно ГПУ, остальные – НАБУ.



Тогда регламентный комитет Верховной Рады нашел "существенные недостатки" в представлении на снятие неприкосновенности с Довгого. Но парламент забрал у него депутатский иммунитет.

22 сентября генпрокурор Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении Довгому.