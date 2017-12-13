США готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий - Тиллерсон

Соединенные Штаты готовы начать переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи без предварительных условий.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, пишет AFP.

"Мы готовы провести первую встречу без предварительных условий", - сказал Тиллерсон на политическом форуме Атлантического совета в Вашингтоне.

"Давайте просто встретимся и поговорим о погоде, если вы хотите, и поговорим о том, будет ли это квадратный стол или круглый стол, если вы так волнуетесь", - сказал он.

Это, похоже, свидетельствует о смягчении позиции США, поскольку ранее США требовали, чтобы режим Ким Чен Ына продемонстрировал готовность рассмотреть вопрос об отказе от своего арсенала.

Он подчеркнул, что Вашингтон "просто не может принять вооруженную ядерным оружием Северную Корею" и что президент Дональд Трамп "намеревается обеспечить, чтобы у них не было ядерного оружия способного достичь берегов Соединенных Штатов".

Как известно, в конце ноября Северная Корея заявила об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15. Она поднялась на высоту почти 4500 км и пролетела 960 км, упав в исключительной экономической зоне Японии.

КНДР неоднокартно грозила запустить ракеты в направлении территории США.

В ответ на эти и другие угрозы президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к любому сценарию развития событий.