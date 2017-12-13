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Защите Януковича отказали в отводе коллегии судей

Среда, 13 декабря 2017, 09:51

Оболонский райсуд Киева отказал в отводе коллегии судей адвокатам экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Такое решение было принято после совещания по заявлению адвокатов.

Отмечается, что в ходатайстве защитников Януковича об отводе судейской коллегии отказано, поскольку факты, свидетельствующие о предвзятости суда и требующие отвода, не установлены.

Решение не подлежит обжалованию.

Ранее адвокаты беглого президента заявили, что данная коллегия не может объективно рассматривать дело, поскольку на нее осуществляется давление со стороны прокуратуры.

Ранее сообщалось, что перед началом рассмотрения дела суд удовлетворил ходатайство государственного адвоката Януковича Игоря Ляшенко о прекращении его участия в процессе, после чего тот покинул зал заседания.

11 декабря Оболонский райсуд Киева заслушал министра МВС Арсена Авакова и экс-премьера Арсения Яценюка по делу о государственной измене, возбужденном против экс-президента Виктора Януковича.

Также сообщалось, что суд решил допросить по делу о госизмене Виктора Януковича - президента Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия и секретаря СНБО Александра Турчинова.

Как известно, среди прочих дел, Януковича подозревают по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

29 июня Оболонский райсуд Киева принял решение о начале специального судебного производства по Януковичу.

5 июля Янукович заявил, что не желает участвовать в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов. 6 июля защита Януковича подал в суд заявление о выходе экс-президента из этого процесса.

Лингвистическая экспертиза не установила в публичных выступлениях экс-президента Виктора Януковича призывы к изменению конституционного строя в Украине.

Украинская правда
Темы: судЯнукович
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