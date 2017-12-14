Израиль выпустил 3 ракеты по сектору Газа в ответ на обстрел

Израильская армия выпустила 3 ракеты по позициям палестинского движения Хамас в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел.

Об этом сообщают вооруженные силы страны в Twitter.

Tonight, in response to the rockets fired at Israel, the IDF targeted 3 Hamas terror facilities across Gaza using IAF platforms. The terror facilities were used as training & weapons storage compounds — IDF (@IDFSpokesperson) December 14, 2017

Как известно, ранее военные Израиля перехватили две ракеты, выпущенные по территории страны из сектора Газа. Еще одна ракета разорвалась в незаселенной местности.

Как сообщалось, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим.

Решение вызвало волну протестов в разных странах мира, а Лига арабских государств назвала решение США не имеющем юридической силы и призвала Америку отказаться от него.

В Иерусалиме и на палестинских автономных территориях в результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погиб один человек, еще не менее 760 были ранены. Более 260 из них получили ранения от резиновых пуль.