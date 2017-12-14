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Израиль выпустил 3 ракеты по сектору Газа в ответ на обстрел

Четверг, 14 декабря 2017, 06:25

Израильская армия выпустила 3 ракеты по позициям палестинского движения Хамас в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел.

Об этом сообщают вооруженные силы страны в Twitter.

Как известно, ранее военные Израиля перехватили две ракеты, выпущенные по территории страны из сектора Газа. Еще одна ракета разорвалась в незаселенной местности.

Как сообщалось, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим.

Решение вызвало волну протестов в разных странах мира, а Лига арабских государств назвала решение США не имеющем юридической силы и призвала Америку отказаться от него.

В Иерусалиме и на палестинских автономных территориях в результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погиб один человек, еще не менее 760 были ранены. Более 260 из них получили ранения от резиновых пуль.

Темы: Израиль
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