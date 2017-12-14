Путин о Саакашвили: В Украине что, нет настоящих украинцев?

Президент России Владимир Путин назвал действия экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на Украине "плевком в сторону украинского и грузинского народов".



Об это рассказал в прямом эфире на ежегодной итоговой пресс-конференции, отвечая на комплексный вопрос украинского корреспондента УНИАН Романа Цымбалюка.

"Это плевок в лицо грузинского и украинского народа. Как вы это терпите до сих пор? Это же человек, который возглавлял независимое грузинское государство. Теперь носится там по площадям и кричит на весь мир, что он украинец. Что, на Украине нет настояших украинцев?..", – вопрошал Путин.

"И Украина все это терпит.. Так жалко на это смотреть.. у меня сердце кровью обливается", – заявил президент РФ.

Ранее в Кремле заявляли, что "с большим волнением" наблюдают за заявлениями бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и испытывают "большую обеспокоенность" в связи с его высказываниями.

Как известно, 12 декабря Генпрокуратура обнародовала на своем сайте повестку о вызове Саакашвили 18 декабря на допрос в качестве подозреваемого в уголовном производстве по признакам совершения ряда уголовных преступлений.



В то же время защита экс-президента Грузии заявляет, что вызов на допрос, что на сайте ГПУ, Саакашвили не касается.



11 декабря в Печерском райсуде рассматривали избрании меры пресечения задержанному лидеру партии "Рух новых сил" Саакашвили.



Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.



Прокурор заявил, что есть риск, что политика могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.



В то же время суд отпустил Саакашвили на время расследования.

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