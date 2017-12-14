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Путін про Саакашвілі: В Україні що, немає справжніх українців?

Четвер, 14 грудня 2017, 12:18

Президент Росії Володимир Путін назвав дії екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в Україні "плювком в бік українського і грузинського народів".

Про це розповів в прямому ефірі на щорічній підсумковій прес-конференції, відповідаючи на комплексне питання українського кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка.

"Це плювок в обличчя грузинського і українського народу. Як ви це терпите до сих пір? Це ж людина, яка очолювала незалежну грузинську державу. Тепер носиться там по площах і кричить на весь світ, що він українець. Що, в Україні немає справжніх українців?..", - запитував Путін.

"І Україна все це терпить.. Так шкода на це дивитися.. у мене серце кров'ю обливається", - заявив президент РФ.

Раніше в Кремлі заявляли, що "з великим хвилюванням" спостерігають за заявами колишнього президента Грузії і екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі і відчувають "велику стурбованість" у зв'язку з його висловлюваннями.

Як відомо, 12 грудня Генпрокуратура оприлюднила на своєму сайті повістку про виклик Саакашвілі 18 грудня на допит у якості підозрюваного в кримінальному провадженні за ознаками скоєння низки кримінальних злочинів.

Водночас захист екс-президента заявляє, що виклик на допит, що на сайті ГПУ, Саакашвілі не стосується.

11 грудня у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі. 

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід затриманому Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор заявляв, що є ризик, що лідера "Руху нових сил" можуть ліквідувати спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Водночас суд відпустив Саакашвілі на час розслідування.

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Валентина Романенко, УП
Теми: СаакашвіліПутін
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