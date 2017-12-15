Сенатор США: Если КНДР проведет новое испытание, вероятность войны составит 70%

Вероятность начала войны на Корейском полуострове составляет 30%, но если Ким Чен Ын проведет новые ядерные испытания, она выростет до 70%.

Об этом рассказал сенатор-республиканец Линдси Грэм изданию The Atlantic.

При этом он указал, что, если такое решение будет принято, администрация Дональда Трампа намеренно нанесет удар по КНДР первой, чтобы предотвратить появление у Ким Чен Ына ядерных ракет способных достичь материковой части США.

"Я бы сказал, что есть 3 из 10 шансов, что мы используем военный вариант", - предположил Грэм в интервью. Если северокорейцы проведут дополнительное испытание ядерной бомбы - их седьмые - "я бы сказал, 70 процентов".

По словам Грэма, он обсуждал с Трампом проблему Северной Кореи за игрой в гольф в воскресенье.

"Война с Северной Кореей - это тотальная война против режима", - сказал он.

"Варианта хирургического удара нет. Их программа [ядерного оружия] слишком избыточна, она слишком жесткая, и вы должны предполагать худшее, а не самое лучшее. Поэтому, если вы когда-либо используете военный вариант, это не просто нейтрализация их ядерных установок - вы должны быть готовы полностью уничтожить режим", - заявил Грэм.

"Мы еще не дошли до решающего момента, но если они проведут новое испытание [ядерного] оружия, тогда все ставки будут закрыты", - добавил он.

Как сообщается, Грэм всерьез воспринимает вероятность войны, для того чтобы ее предотвратить, он поддержит прямые переговоры с режимом "без предварительных условий".

"Я не убираю ничего с стола, чтобы избежать войны. ... Когда будут писать историю этого времени, я не хочу, чтобы они говорили: "Эй, Линдси Грэм даже не поговорил с парнем", - сказал сенатор.

Как сообщалось, 13 декабря госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи без предварительных условий.

Вслед за этим заявлением официальный представитель Белого дома заявил, что США не готовы вести переговоры с Северной Кореей, пока она коренным образом не изменит свое поведение.

Ранее в тот же день лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал разрабатывать больше ядерного оружия.

Как известно, в конце ноября Северная Корея заявила об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15. Она поднялась на высоту почти 4500 км и пролетела 960 км, упав в исключительной экономической зоне Японии.

КНДР неоднокартно грозила запустить ракеты в направлении территории США.

В ответ на эти и другие угрозы президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к любому сценарию развития событий.