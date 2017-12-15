Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Санкции США против окружения Путина заставят РФ уйти из Донбасса – Климкин

Пятница, 15 декабря 2017, 23:13

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что обнародование США санкционного списка из окружения президента РФ Владимира Путина, который ожидается в феврале, может заставить Россию уйти из Донбасса и согласиться на введение миротворцев.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер", передает "Интерфакс-Украина".

"Будет опубликован список не только российских активов, но, я так понимаю, что и активов многих российских олигархов, которые стоят за российским режимом. И я считаю, что это будет очень мощный толчок для того, чтобы Россия шла путем логики реального мандата на Донбассе – то, о чем мы говорим – это возвращение Донбасса в Украину, возвращение Донбасса к нормальной  жизни и в наше правовое поле", – подчеркнул министр.

"И для этого формула очень проста – я ее сегодня сказал – это означает, что Россия выходит из оккупированных территорий Донбасса, а международный компонент заходит", – отметил Климкин.

Как известно, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не приемлет военное вторжение России в Украину и не снимет санкции с Москвы до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Темы: КлимкинДонбассСШАРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Климкин
Климкин допустил молниеносное вступление Украины в НАТО после завершения войны
Климкин рассказал об обещаниях Байдена, когда Россия пришла забрать Крым
Климкин, Данилюк и Рябошапка создали "платформу", чтобы преодолеть кризисы в Украине
Последние новости
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
Все новости...
Реклама: