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Соратника Медведчука арестовали без права залога

Суббота, 16 декабря 2017, 09:41
Соратника Медведчука арестовали без права залога

Экс-депутату горсовета Харькова, главе Харьковской организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука Андрею Лесику избрали меру пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО без права залога.

Об этом сообщает "Укринформ".

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Вита Дубовик, задержанный в Луганской области экс-депутат Харьковского горсовета VI-VII созывов арестован до 6 февраля 2018 года.

Лесику объявлено подозрение по ч.2 ст.110 УК Украины - "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти".

Как известно, экс-депутат Харьковского горсовета от партии "Видродження" Андрей Лесик был задержан и доставлен в суд 15 декабря. 

По словам помощника Лесика Геннадия Соколова, тот находился на стационарном лечении в Луганской области и был задержан, когда "отпросился, чтобы поздравить гражданскую жену с днем ​​рождения и приехал к ней". 

По данным прокуратуры, доказательства виновности Лесика есть, также он длительное время находился в розыске и скрывался от правоохранителей.

Лесик - глава Харьковской организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Во время сессий Харьковского горсовета он неоднократно демонстрировал пророссийскую позицию, говоря о конфликте на Донбассе

9 мая на Мемориале Славы в Харькове Лесик появился с георгиевской лентой. В результате произошла драка между проукраинскими активистами и их оппонентами. 

Лесика  лишили депутатского мандата как пророссийского депутата-пиарщика, "не оправдавшего доверие партии".

Темы: сепаратизмМедведчукЛуганск
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