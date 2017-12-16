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Авдеевка может получить новый газопровод до нового года - Зубко

Суббота, 16 декабря 2017, 16:02

До конца года планируют достроить подводящий газопровод от поселка Очеретино к Авдеевки.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает "Урядовий портал".

"Планируем, что к новому года в Авдеевке будет газ. До конца года должна быть завершена достройка подводного газопровода к Авдеевки от поселка Очеретино", - говорится в сообщении.

Как известно, в начале июня 2017 года обстрелы повредили магистральный газопровод, из-за чего без газа остались 20 тысяч жителей Авдеевки и населенных пунктов Ясиноватского района.

Новый газопровод в Авдеевку строят в обход оккупированных территорий.

Украинская правда

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Темы: Авдеевкагаз
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