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На CNN запустили ролик об Украине

Вторник, 19 декабря 2017, 14:05

Министерство информационной политики запустило 30 секундный-рекламный ролик об Украине в кабельной новостной сетке CNN.

Об этом сообщает 18 декабря сайт министерства.

По словам государственного секретаря Министерства информационной политики Артема Биденко, ролик будет выпускаться в эфир в течение 15-21 декабря.

"CNN смотрит весь мир. Этот ролик по продвижению интересов Украины в мире. Отличная возможность рассказать миру об изменениях, происходящих в Украине, о реформах и возможностях для мирового бизнеса", – сказал он.


В видеоролике в частности говорится, что страна с 45-миллионным населением сейчас представляет собой один из крупнейших формирующихся рынков в Европе.

"Украина переживает период инноваций и новых открытых возможностей", - призывают авторы креатива потенциальных инвесторов.

На вопрос "Украинской правды" относительно стоимости ролика Биденко отметил следующее:

"Ролик сам ничего не стоил, мы взяли ролик агентства инвестиций и смонтировали из него своими силами 30 секунд. Размещение стоит 2,5 миллиона гривен. Это был тендер на ProZorro".

Валентина Романенко, УП

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Темы: Минстець
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