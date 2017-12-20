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Российскому офицеру СЦКК запретили въезд в Украину на 3 года

Среда, 20 декабря 2017, 08:51
Российскому офицеру СЦКК запретили въезд в Украину на 3 года

Российские офицеры, входившие в состав СЦКК, вечером 19 декабря выехали в Россию, одному из них запретили въезд на территорию Украины на 3 года.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Он отметил, что оформление проходило в пункте пропуска "Гоптовка" на Харьковщине.

"При оформлении был обнаружен офицер, подполковник, посещавший временно оккупированный Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска", - написал Слободян.

Во время собеседования офицер подтвердил, что в апреле 2017 года заезжал в Крым через временно закрытый ППр "Симферополь".

"На основании действующего законодательства пограничники закрыли ему въезд в Украину на 3 года", - подытожил Слободян.

Как известно, ранее генерал-майор Борис Кременецкий, который руководил СЦКК с украинской стороны, в интервью "Украинской правде" рассказал, что из Украины уже высылали российских офицеров.

В частности, российского представительства в СЦКК полковника Владимира Чебана выдворили за попытки фальсификации событий войны – он просил подчиненных привозить обломки "Градов", класть в определенном месте и приглашать журналистов.

Также 2 февраля прошлого года при обыске у российских офицеров нашли награды "За оказание помощи в отражении агрессии государства Украина" от "ДНР"/"ЛНР" и их символику, а в компьютерах офицеров – пособие по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что по данным разведки, 19 декабря боевики ОРДЛО могли прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии соприкосновения района проведения антитеррористической операции из-за заявления Минобороны РФ о намерении отозвать российских офицеров из СЦКК.

В МИД России заявили, что российские представители СЦКК покинут Украину 19 декабря из-за "напряженной морально-психологической обстановки".

Вечером 19 декабря российские СМИ сообщали, что российские офицеры из СЦКК вернулись в Россию.

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Темы: ДонбассРосcияАТО
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