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Коломойский прокомментировал арест своих активов

Среда, 20 декабря 2017, 23:50

Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал решение Высокого суда Англии об аресте его активов и активов его компаньона Геннадия Боголюбова.

Об этом сообщает ТСН.ua.

"Это временный арест на время рассмотрения дела в суде", - сказал он в комментарии телеканалу.

Как известно, Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Государство получило 100% в его капитале, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

9 июня Коломойский подал первый иск к Национальному банку и Приватбанку о расторжении договора поручительства.

В течение июня экс-акционер банка подал в суд еще несколько исков против Кабмина, НБУ и Приватбанка.

В сентябре Коломойский подал ещё два иска против НБУ.

В целом, Коломойский и связанные с ним компании и лица подали в суд 90 исковв связи с национализацией Приватбанка на общую сумму 8,913 миллиарда гривен.

10 августа директор НАБУ Сытник заявил, что НАБУ проводит экономические исследования по делу о хищении средств Приватбанка.

Сытник заявил, что по делу о хищении средств "Приватбанка" существует опасностьпричинения большого ущерба государству.

По словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

В июле были обнародованы письма Коломойского и Боголюбова в адрес главы НБУ Валерии Гонтаревой и главы правительства Владимира Гройсмана, в которых прописаны обязательства, которые они согласились выполнить перед национализацией банка.

1 июля истек срок, когда экс-акционеры Приватбанка должны были реструктуризировать кредиты связанных с ними компаний. Они этого не сделали.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КоломойскийПриватБоголюбовсуд
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