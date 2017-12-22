ABC News: Трамп объявит план продажи ПТРК Украине

Ожидается, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине.

Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники в Государственном департаменте США.

СМИ отмечает, что продажа противотанковых комплексов может включать и системы "Джавелин".

"Продажа противотанковых ракет, которые могли бы включать в себя американскую систему Javelin, вероятно, спровоцировала бы жесткую реакцию со стороны России, которая может пригрозить сорвать призывы президента Трампа к улучшению отношений с Москвой", - говорится в публикации.

Как отмечает ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе, общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Если президент формально одобрит план, он будет представлен Конгрессу, у которого будет 30 дней на рассмотрение. В случае одобрения со стороны Конгресса, выполнение плана станет задачей Государственного департамента США.

Госдеп США не ответил на запрос телеканала.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков успел пригрозить кровопролитием на Донбассе в случае поставки летальной оружия из США в Украину.

Как известно, ранее начальник Генштаба Виктор Муженко заявлял, что Украина передала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить. Речь идет о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Украинская правда