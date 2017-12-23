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США предоставят Украине оборонительное вооружение - Госдеп

Суббота, 23 декабря 2017, 02:38
США предоставят Украине оборонительное вооружение - Госдеп

Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

Об этом сообщили в Государственном департаменте США, передает Reuters.

Оружие будет предоставлено для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны, говорится в сообщении.

"Помощь США носит исключительно оборонительный характер, и, как мы всегда говорили, Украина является суверенной страной и имеет право защищаться", - говорится в заявлении департамента.

В заявлении сказано, что решение является частью усилий США, чтобы помочь Украине защитить свою территориальную целостность и "сдержать дальнейшую агрессию". В Госдепе не уточнили, о каком именно оружии идет речь.

Как сообщалось,  президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине.

Как отмечает американский телеканал ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе, общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Ранее Государственный департамент одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков успел пригрозить кровопролитием на Донбассе в случае поставки летальной оружия из США в Украину.

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Темы: оружиеСШАДонбассРосcия
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