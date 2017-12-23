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ОБСЕ: На Донбасс прибыли несколько колонн грузовиков с "гуманитаркой РФ"

Суббота, 23 декабря 2017, 11:26
ОБСЕ: На Донбасс прибыли несколько колонн грузовиков с гуманитаркой РФ

Миссия ОБСЕ, которая зафиксировала на оккупированном Донбассе несколько колонн грузовиков c надписью "Гуманитарная помощь от РФ", не пустили на территорию комплекса для осмотра.

Согласно отчету миссии от 22 декабря, колонна в составе 16 тентованных грузовиков заметили 21 декабря около 8:55 на окраине Луганска.

5 машин были с военными номерными знаками РФ, остальные — с гражданскими номерными знаками России .Колонну сопровождали 3 автомобиля с включенными синими проблесковыми маячками, а также 3 автомобиля бело‑синего цвета и машина скорой помощи.

Наблюдатели видели, что один из грузовиков с гражданскими номерными знаками РФ на белом фоне отделился от колонны и поехал в северо‑западном направлении. Позже, по наблюдениям Миссии, колонна заехала на территорию комплекса, расположенного на ул. Даргомыжского, 4а, на южной окраине Луганска.

"Когда наблюдатели попытались пройти на территорию комплекса, два вооруженных члена "ЛНР" в одежде, на которой была надпись "милиция ЛНР" на русском языке, не пропустили их, заявив, что доступ СММ будет предоставлен только с разрешения других членов "ЛНР", - отметили в миссии. 

Как известно, в начале декабря замглавы организации "Российский союз спасателей" Сергей Щетинин заявил, что РФ готовится отправить на Донбасс "конвой с 3500 подарками к Новому году". 

С 2014 года Россия поддерживает боевиков на востоке Украины и постоянно посылает им "помощь", в частности, в виде "гуманитарных конвоев", содержание которых украинские пограничники проверить не могут. 

"Гуманитарку" РФ отправляет на Донбасс с нарушением международных норм. Предположительно, путем "гумконвоев" РФ передает боевикам оружие. 

Украинская правда 

Темы: ДонбассгуманитаркаОБСЕРосcия
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