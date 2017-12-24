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Дело Штепы: Еще одного судью уволили

Воскресенье, 24 декабря 2017, 10:37
Дело Штепы: Еще одного судью уволили

Высший совет правосудия уволил харьковского судью Сергея Скляренко, который вел дело экс-мэра Славянска Нели Штепы.

Об этом сообщили на сайте ВСП, пишут "Новости Донбасса". 

Сергей Скляренко занимал должность судьи Ленинского райсуда Харькова.

"21 декабря Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке, об увольнении по собственному желанию и в связи с неспособностью выполнять полномочия по состоянию здоровья", – говорится в сообщении.

Адвокат Нели Штепы Александр Тананакин уточнил, что это уже пятый по счету председательствующий по делу экс-мэра Славянска.

"Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Ленинского районного суда г. Харькова Сергея Скляренко - пятого по счету председательствующего по делу Нели Штепы", – написал Тананакин в Facebook.

Как известно, Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозами террористов, в плену террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненное заключение.

20 сентября Ленинский районный суд Харькова отпустил ее из СИЗО и отправил ее под домашний арест с ношением электронного браслета.

В октябре 2017-го Штепа выписалась из харьковской больницы, куда она была госпитализирована с гипертоническим кризом, и вернулась домой, в Славянск.

В ноябре 2017 года суд продолжил ей домашний арест с ношением электронного браслета и разрешил ей ненадолго поехать в Киев для лечения.

В декабре судебное заседание по делу экс-мэра Славянска не состоялось, потому что Штепа на него не явилась.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судсепаратизм
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