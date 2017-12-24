В России рассказали об "иностранном вмешательстве в выборы"

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила про иностранное вмешательство в выборы (президента РФ), с которым ЦИК уже сталкивался.

В интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ Памфилова заявила, что вмешательство "очень разнообразное", пишет РИА "Новости".

"Берется какая-то ситуация, интерпретируется совершенно не так, как на самом деле было, потом это начинает тиражироваться... Создается ... мощный информационный мусор, который направлен на то, чтобы показать, что выборы нечестные, все там (в РФ) плохо. И по наблюдателям, которые тоже приезжали и от миссии ОБСЕ, тоже там были достаточно интересные ситуации. Когда их интересовали вещи, очень далекие от выборов. Такие моменты приходилось предупреждать", - заявила Памфилова.

Также она отметила, что ЦИК готов к возможным разговорам о "непрозрачности подсчетов".

"У нас более 90 тысяч камер, прямая трансляция в интернете, любой может видеть", - отметила она. По словам главы ЦИК, QR-код позволяет исключить "практически какие-либо ошибки, его уже нельзя будет подделать".

"Мы увеличим практически в 2,5 раза комплексы обработки избирательных бюллетеней, которые быстро считают голоса",- отметила председатель ЦИК и добавила, что процесс проверки подписей кандидатов также максимально прозрачен и идет "под камеру".

Как известно, очередные выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии Крыма Россией.

Ранее с подсчетом голосов на выборах в РФ случались казусы. В 2011 году сразу на нескольких участках при обнародовании результатов ЦИК количество голосов превысило 100%. Например, телеканал Вести, передавая данные ЦИК в Свердловской области, насчитал 115,35% проголосовавших.