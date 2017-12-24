На выборах в объединенные громады средняя явка составила 55% - Батькивщина

На выборах в 51 объединенной территориальной громаде средняя явка избирателей составила 55%.

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины" со ссылкой на местные штабы партии.

"Приблизительная явка избирателей на выборах по состоянию на 20:00 составила 55,2% <...> В частности, самыми активными были избиратели в Новогребельской ОТГ (Винницкая обл.) - 84% и в Высочанской ОТГ на Черниговщине - 72,5%", - отмечает пресс-служба.

В то же время, по данным "Опоры", средняя явка в Черниговской области составила - 52,5%, в Черкасской - 55,8%, на Полтавщине - 55,9% и Запорожье - 55,5%.

Как известно, 24 декабря в Украине проходили выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях.

Полиция открыла уголовные производства по 10 фактам нарушений во время избирательного процесса на выборах в ОТГ.

Также на избирательный участок в поселке Лиманка Одесской области прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала трех человек.