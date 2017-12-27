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Самолеты с освобожденными из плена украинцами приземлились в Борисполе

Среда, 27 декабря 2017, 23:45
Самолеты с освобожденными из плена украинцами приземлились в Борисполе

Два самолета с освобожденными из плена ОРДЛО украинцами приземлились на территории военного сектора аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщает Укринформ.

Возле аэропорта освобожденных пленников встречают несколько сотен человек, среди которых родственники, друзья освобожденных заложников и другие неравнодушные граждане.

Вместе с освобожденными пленниками в Борисполь прилетели президент Петр Порошенко и другие должностные лица, которые принимали участие в обмене.

"Мы будем поддерживать тех, чьи родственники остались в оккупированной Макеевке, в тюрьмах и колониях, в подвалах Донбасса", - заверил президент.

Он заявил, что после освобождения и возвращения временно оккупированных территорий "в этих подвалах будут музее оккупации", сообщает пресс-служба президента.

Порошенко поблагодарил тех, кто ждал освобожденных украинцев в "Борисполе" с 17:00, более 8 часов.

 
Пресс-служба президента
 
 
 
 

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц между украинской стороной и боевикаами ОРДЛО.

Украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.

"Украинская правда" в Threads

Темы: заложникипленныеДонбассОРДЛОПорошенко
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