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Порошенко заменил местные суды окружными

Пятница, 29 декабря 2017, 13:17

Президент Петр Порошенко подписал указы о ликвидации местных и создании окружных судов в Украине в рамках второго этапа судебной реформы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине и призвал юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей", - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, указы касаются реорганизации системы правосудия, в частности ликвидации, создания и реорганизации определенных судов. Он отметил, что это касается как местных судов, так и судов апелляционной инстанции.

Филатов сообщил, что будут созданы окружные хозяйственные суды, вместо судов в районах также будут созданы окружные суды.

"Это будет унифицированный подход ко всем судам первой инстанции", - сказал он.

По его словам, также ликвидируются и создаются определенные суды в крупных городах с целью организационной и финансовой оптимизации, для того чтобы обеспечить лучший доступ к правосудию и более эффективное рассмотрение судебных дел.

Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк отметил, что отныне станет возможным и планирование развития автоматизированной системы для того, чтобы действительно правосудие было доступным и было восстановлено доверие к судебной системе.

"Сегодня - это второй этап, который преследует две абсолютно четкие позиции: мы должны приблизить суды и правосудие к людям. У нас не может быть больше районов без судов и судов без судей", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, новые суды будут формироваться путем совершенно прозрачного конкурса. К участию в нем президент призвал ученых и адвокатов.

"Вместо того чтобы сидеть и возмущаться в Фейсбуке несправедливостью и неэффективностью судебной системы, я приглашаю - участвуйте в конкурсах", - призвал он.

Порошенко подчеркнул, что вместе с подписанными указами он будет инициировать законопроекты по обеспечению непрерывности судебного рассмотрения дел в случае перевода судьи в новый суд.

Как известно, ранее ВРП одобрил проект указа Порошенко о ликвидации 142 местных и создании 74 окружных судов.

В частности предусмотрена ликвидация 10 районных судов Киева. Вместо них создаются Центральный окружной суд Киева (вместо Печерского и Голосеевского райсудов), Дарницкий окружной суд, Днепровский окружной суд (в Деснянском и Днепровском районах), Подольский окружной суд (в Оболонском и Подольском районах), Соломенский окружной суд (в Святошинском и Соломенском районах), Шевченковский окружной суд (в Шевченковском районе).

Украинская правда
Темы: Порошенкосудреформы
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