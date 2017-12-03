В Киеве состоялся "Марш за импичмент"

В столичном парке Шевченко в Киеве собрались участники "Марша за импичмент" - от 3 до 5 тыс. человек.

Об этом сообщает корреспондент УП с места события.

Вместе с тем организаторы "Марша" заявляют, что количество участников марша составляла от 15 до 17 тыс. человек, а "Рух новых сил" заявил о "20 тысачах участников митинга". Позже лидер "Руха новых сил" Михеил Сааашвили заявил, что участие в акции в центре Киева приняли "около 50 тыс. человек".

В основном на митинге присутствуют пожилые люди, молодежи почти нет.

Впереди колонны идет лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили со своими соратниками в сопровождении священника.

Колонна двинулась по бульвару Шевченко в сторону Майдана Независимости в сопровождении около 300 правоохранителей. Протестующие планирующим пойти к Администрации Президента и Верховной Рады.

Люди выкрикивают "Импичмент, импичмент...!", "Киев, вставай!", "Банду геть!", "Слава Украине - Героям слава!" и другое. Они держат флаги Украины, Грузия и красно-черные. Также есть небольшое количество символики "Свободы".

Протестующие утверждают, что вышли сегодня, потому что после Революции Достоинства в стране ничего не изменилось.

"Порошенко не верит в будущее Украины. Он не сдержал обещания продать бизнес. Его магазинов открывается больше, чем новых больниц. Он начал богатеть на 50-60% ежегодно... И его деньги в оффшорах", - заявляют .организаторы мероприятия.

По сообщению правоохранителей, порядок во время акции обеспечивали около 1200 человек, мероприятия проходили спокойно, грубых нарушений правопорядка не зафиксировано.

ФОТО - Пресс-служба столичного главка ПОЛИЦИИ

Как известно, 12 ноября в Киеве по инициативе участников акции под ВР и экс-президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, которая проходит с 17 октября, состоялся "Марш возмущенных". Участники марша заявили о требовании принять закон об импичменте до 3 декабря. В случае, если это требование не будет выполнено, будет объявлено о "народном импичменте".

Ранее участники акции под ВР образовали военный лагерь и объявили ультиматум президенту Петру Порошенко, требуя внесения в парламент законов об Антикоррупционном суде и об импичменте.

19 ноября на очередном вече под ВР Саакашвили заявил, что Украине нужны новая власть и новое правительство, которое он готов возглавить.

Эльдар Сарахман, УП