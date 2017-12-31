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С освобожденными заложниками из отделения "Укрпочты" работают психологи

Воскресенье, 31 декабря 2017, 15:24

С освобожденными из отделения "Укрпочты" заложниками и их родственниками работают психологи и медики.

Об этом 31 декабря сообщили глава Харьковской ОГА Юлия Светличная, пишет "Интерфакс-Украина".

Светличная заверила, что освобожденным заложникам будет предоставлена вся необходимая помощь.

Также руководитель ОГА выразил уверенность, что человек, который совершил это преступление, "ответит за свои действия".

Ранее стало известно, что суд избрал меру пресечения Владимиру Безуху, который 30 декабря захватил заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Темы: ХарьковУкрпочтачрезвычайное происшествие
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