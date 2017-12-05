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Саакашвили про обвинения ГПУ: Это фейк, они лживые твари

Вторник, 5 декабря 2017, 13:43

Экс-глава Одесской облгосадминистрации, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили отрицает обвинения Генпрокуратуры по финансированию его акций Сергеем Курченко.

Об этом он сказал, отвечая на просьбу корреспондента "Громадського ТВ" прокомментировать заявление ГПУ.

"Мне плевать, что там говорил Луценко. Они лживые твари", - сказал Саакашвили.

На повторный вопрос политик заявил: "Это абсолютный фейк".

Во время брифинга 5 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича, в частности, Сергея Курченко.

Смотрите также онлайн событий Задержание Саакашвили.

Как сообщалось, 29 ноября экс-президент Грузии вышел с заявлением, что президент Петр Порошенко отдал приказ арестовать его за попытку госпереворота.

"Сегодня мне стало известно, что президент Порошенко окончательно пересек красную линию и распорядился меня арестовать за попытку государственного переворота в Украине и за какое-то вымышленное дело из Одессы", - заявил тогда Саакашвили.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвили
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